Сумчанам пообещали туалеты в городском парке и на пляжах в следующем году Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Туалеты для городского парка, и пляжных зон отдыха».

«Отдыхая в Хорватии в 2012 году, увидел, как организованы туалеты в пляжных и парковых зонах. Ниже фото туалета контейнерного типа, на 3 помещения: для мужчин, женщин и для людей с ограниченными возможностями. Контейнер подключен к водопроводу и канализации. Пользование бесплатно для посетителей. Предлагаю городской власти рассмотреть вопрос финансирования и установка подобных в зонах отдыха г. Сумы», - писал автор петиции Жидченко Александр Николаевич.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что в текущем году в городском бюджете не предусмотрены расходы на приобретение или изготовление предложенных Вами туалетов.

Учитывая, что этот вопрос является актуальным для громаді города Сумы, департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета будет проработано и направлено в профильные депутатских комиссий предложение о выделении средств на приобретение таких сооружений в 2020 году».