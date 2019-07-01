Монгол пытался подкупить сумских пограничников Гражданин Монголии чтобы попасть в Украину, решил подкупить пограничников.

10 июля в пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину автомобилем марки «FORD» российской регистрации в качестве пассажира прибыл гражданин Монголии. Во время осуществления пограничного контроля иностранец не смог подтвердить цель своего пребывания на территории Украины. Чтобы все же попасть в Украину, он предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 1000 рублей РФ. Тысячную купюру он вложил в свой паспортный документ.

Стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения. В Национальную полицию направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

После проведения работниками полиции следственных действий в отношении 24-летнего иностранца принято решение об отказе в пропуске через государственную границу Украины, в установленном порядке возвращено на территорию России.