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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:54238

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

10 июля в 22:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по ул. Мира в с. Ярошовка Роменского района.

На место происшествия были направлены местные пожарные команды сел Ярошовка, Голенка и добровольная пожарная команда с. Волошновка.

На момент прибытия пожарных огонь охватил перекрытие, стены, кровлю и вещи домашнего обихода. Существовала угроза распространения пламени по всей площади дома. В 22:48 возгорание локализовано, в 23:34 - ликвидировано.

Всего к тушению были привлечены по 1 работнику и по 1 автомобилю местных пожарных команд с. Ярошовка и с. Голинка, также 1 человек и 1 автомобиль добровольной пожарной команды с. Волошновка.

Вследствие возгорания повреждены стены на площади до 15 кв. м, перекрытие на площади до 10 кв. м, кровля на площади до 25 кв. м, вещи домашнего обихода.

Вероятной причиной пожара короткое замыкание электросети, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар Роменский район
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