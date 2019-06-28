У Сумах вперше відбудеться зустріч учасників Клубу анонімних авторів

Клуб заснувала Таіс Золотковська – письменниця та викладачка технік “creative writing” та “літературна майстерність”.
Учасники Клубу анонімних авторів пишуть та видають книжки, але участь в заході, який відбудеться в міській галереї, можуть взязти не лише письменники. Головне – мати гарний настрій та бажання творити.
Початок зустрічі о 17:00.
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