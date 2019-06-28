Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:07189

У Сумах вперше відбудеться зустріч учасників Клубу анонімних авторів

18 липня у міській галереї відбудеться засідання Клубу анонімних авторів.

Клуб заснувала Таіс Золотковська – письменниця та викладачка технік “creative writing” та “літературна майстерність”.

Учасники Клубу анонімних авторів пишуть та видають книжки, але участь в заході, який відбудеться в міській галереї, можуть взязти не лише письменники. Головне – мати гарний настрій та бажання творити.

Початок зустрічі о 17:00.

Спорт Анонс Клуб анонимных авторов
view counter

По тематике

15.07.2019 08:33

Сумчанам розкажуть про життя в Китаї

Книгарня «Є» запрошує на розповідь Юлії Обельчак «Китай: погляд зсередини», що відбудеться 22 липня. Початок – о 18:30....

У Сумах вперше відбудеться зустріч учасників Клубу анонімних авторів
12.07.2019 10:39

У Сумах вперше відбудеться зустріч учасників Клубу анонімних авторів

18 липня у міській галереї відбудеться засідання Клубу анонімних авторів....

У Сумах пройде акція «Мова об'єднує»
11.07.2019 07:05

У Сумах пройде акція «Мова об'єднує»

У вівторок, 16 липня, на майдані Незалежності площа у Сумах пройде акція «Мова об'єднує»....

Сьогодні сумчанам презентують «Окололітературне»
01.07.2019 08:02

Сьогодні сумчанам презентують «Окололітературне»

Книгарня «Є» запрошує на презентацію книжки Тетяни Трофименко «Окололітературне», що відбудеться 1 липня. Початок – о 18:30. Модератор – Владислав...

В Сумах пройдет кубок области по пляжному волейболу
28.06.2019 17:51

В Сумах пройдет кубок области по пляжному волейболу

5-7 июля в Сумах на Студенческом пляже в городском парке им. И. Кожедуба пройдет Открытый кубок Сумской области по пляжному...

Новости

До первой сумской велосотки осталось 10 дней
Сегодня 11:59
В Сумах открыли выставку памяти художницы Елены Гладких
Сегодня 11:40
Доверившись интернет-продавцу из Шостки, житель Херсонщины потерял 2 тысячи гривен
Сегодня 11:34
Сумщина выполнила план по призыву на срочную военную службу
Сегодня 11:20
Сумской «вольник» стал чемпионом Эстонии
Сегодня 10:40
В Тростянце открыли второй на Сумщине современный офис «OPEN SPACE»
Сегодня 10:16
В Сумах от вандалов пострадала очередная евроостановка
Сегодня 09:59
Куда бежать, если укусила гадюка
Сегодня 09:34
В деле сумского судьи Коваленко объявили обвинительный акт
Сегодня 09:11
В Тростянце пройдут соревнования по летнему биатлону
Сегодня 08:40
У Сумах вперше відбудеться зустріч учасників Клубу анонімних авторів
Сегодня 08:07
В Сумах угрожали кандидатам в нардепы
Сегодня 08:04
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
20:50—45 грн.
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50 21:35
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:50 17:35 19:35 23:30
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.