Сумчан приглашают на прием в «мобильный социальный офис» Завтра, 12 июля, горожан по вопросам социально-правовой помощи будут консультировать в «мобильном социальном офисе».

В помещении отделения ПАО КБ «Приватбанк» по ул. Петропавловская, 47/1 консультации будут предоставлять представители департамента социальной защиты населения, Главного управления Пенсионного фонда Украины в Сумской области, Сумского городского центра занятости, коммунального учреждения «Сумской городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) «Берегиня», Сумского городского отделения управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Сумской области. Прием продлится в течение двух часов - с 10:00 до 12:00.