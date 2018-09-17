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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:12233

Сумчан приглашают на прием в «мобильный социальный офис»

Завтра, 12 июля, горожан по вопросам социально-правовой помощи будут консультировать в «мобильном социальном офисе».

В помещении отделения ПАО КБ «Приватбанк» по ул. Петропавловская, 47/1 консультации будут предоставлять представители департамента социальной защиты населения, Главного управления Пенсионного фонда Украины в Сумской области, Сумского городского центра занятости, коммунального учреждения «Сумской городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) «Берегиня», Сумского городского отделения управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Сумской области.

Прием продлится в течение двух часов - с 10:00 до 12:00.

Общество Мобильный социальный офис
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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