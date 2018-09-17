Сумчан приглашают на прием в «мобильный социальный офис»

В помещении отделения ПАО КБ «Приватбанк» по ул. Петропавловская, 47/1 консультации будут предоставлять представители департамента социальной защиты населения, Главного управления Пенсионного фонда Украины в Сумской области, Сумского городского центра занятости, коммунального учреждения «Сумской городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) «Берегиня», Сумского городского отделения управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Сумской области.
Прием продлится в течение двух часов - с 10:00 до 12:00.
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