В центре Шостки реконструируют протекающий фонтан На главной площади Шостки, Садовом бульваре, начаты работы по реконструкции фонтана.

Не так давно инициативная группа горожан собралась и почистила фонтаны в Шостке от мусора. Городские власти поддержали идею и приступили к ремонту.

Как сообщил главный архитектор Шостки Владимир Ефремов, саму конфигурацию фонтанов менять не будут, она капитальная. Плитку и краску, которые отслоились, пришли в негодность, оббили и восстановят заново.

В данный момент специалисты осматривают, необходима ли замена коммуникаций и труб внутри.

Данный фонтан протекал, уходила вода. Чтобы решить проблему с гидроизоляцией, сегодня, 11 июля, в Шостку приезжал специалист из Сум, делал замеры, определял, можно ли внутри обтянуть гидротканью и покрасить, или же обойтись специальными составами и красками.

Работы по ремонту выполняет подрядчик ООО «Химбуд-3» (руководитель Владимир Бурлаков). Во сколько обойдется городу ремонт фонтана – пока подсчитывают, это будет зависеть от необходимых работ. Работы по реконструкции фонтана планируют завершить ко Дню города, 3 сентября, пишет Шостка.инфо.