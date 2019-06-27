В центре Шостки реконструируют протекающий фонтан

Не так давно инициативная группа горожан собралась и почистила фонтаны в Шостке от мусора. Городские власти поддержали идею и приступили к ремонту.
Как сообщил главный архитектор Шостки Владимир Ефремов, саму конфигурацию фонтанов менять не будут, она капитальная. Плитку и краску, которые отслоились, пришли в негодность, оббили и восстановят заново.
В данный момент специалисты осматривают, необходима ли замена коммуникаций и труб внутри.
Данный фонтан протекал, уходила вода. Чтобы решить проблему с гидроизоляцией, сегодня, 11 июля, в Шостку приезжал специалист из Сум, делал замеры, определял, можно ли внутри обтянуть гидротканью и покрасить, или же обойтись специальными составами и красками.
Работы по ремонту выполняет подрядчик ООО «Химбуд-3» (руководитель Владимир Бурлаков). Во сколько обойдется городу ремонт фонтана – пока подсчитывают, это будет зависеть от необходимых работ. Работы по реконструкции фонтана планируют завершить ко Дню города, 3 сентября, пишет Шостка.инфо.
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