В Сумах разыграли летний кубок по теннису

В соревнованиях приняли участие теннисисты из Харькова, Северодонецка, Черкасс, Кременчуга и Сум.
Результаты
Девочки. Одиночный разряд:
1-е место- Кудрявцева Алисия (Харьков), 2-е место- Малёваная Ангелина (Сумы), 3-е место- Пискова Анастасия (Сумы).
Парный разряд:
1-е место- Малёваная Ангелина/Кудрявцева Алисия, 2-е место- Палиенко Дарья/Пискова Анастасия (обе Сумы), 3-е место- Бондаренко Амелия (Сумы)/Мартыненко Алина (Северодонецк).
Мальчики. Одиночный разряд:
1-е место- Бутко Даниил (Кременчуг), 2-е место- Коваленко Стив (Черкассы), 3-е место- Мороз Матвей (Сумы).
Парный разряд: 1-е место- Бутко Даниил/Коваленко Стив, 2-е место- Мороз Матвей/Саенко Демид (оба Сумы), 3-е место- Наумов Артур/Трофименко Арсений (оба Сумы).
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