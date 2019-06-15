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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:44213

В Сумах разыграли летний кубок по теннису

8-11 июля на кортах Теннисной академии прошел турнир «Летний Кубок ТА 1 by Babolat» U-14 2-й категории ФТУ.

В соревнованиях приняли участие теннисисты из Харькова, Северодонецка, Черкасс, Кременчуга и Сум.

Результаты

Девочки. Одиночный разряд:

1-е место- Кудрявцева Алисия (Харьков), 2-е место- Малёваная Ангелина (Сумы), 3-е место- Пискова Анастасия (Сумы).

Парный разряд:

1-е место- Малёваная Ангелина/Кудрявцева Алисия, 2-е место- Палиенко Дарья/Пискова Анастасия (обе Сумы), 3-е место- Бондаренко Амелия (Сумы)/Мартыненко Алина (Северодонецк).

Мальчики. Одиночный разряд:

1-е место- Бутко Даниил (Кременчуг), 2-е место- Коваленко Стив (Черкассы), 3-е место- Мороз Матвей (Сумы).

Парный разряд: 1-е место- Бутко Даниил/Коваленко Стив, 2-е место- Мороз Матвей/Саенко Демид (оба Сумы), 3-е место- Наумов Артур/Трофименко Арсений (оба Сумы).

Спорт Теннис Теннисная академия
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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