Сумской пограничник - серебряный призер Чемпионата Украины

Вице-чемпионом Украины сумчанин, стал кандидат в мастера спорта по вольной борьбе и мастер спорта Украины по сумо Илья Кобченко.
Гражданин Монголии чтобы попасть в Украину, решил подкупить пограничников....
8 июля в Ямпольском районе пограничники Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины....
В пункте пропуска «Екатериновка» в автомобиле россиянина пограничники обнаружили старинный патефон....
В пункте пропуска «Бачевск» украинец и россиянин пытались пересечь границу с наркотическими веществами....
В пункте пропуска «Бачевск» у украинки обнаружили старинные книги и банкноты....