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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:59299

Команда шосткинских ракетомоделистов – серебряный призер Чемпионата Украины

С 26 июня по 2 июля в Днепре проходил Чемпионат Украины и Кубок Янгеля по ракетомодельному спорту.

В соревнованиях приняла участие и команда спортивно-технической лаборатории Шосткинского завода “Импульс” под руководством заслуженного тренера Украины Юрия Гапона. В составе команды Шостки выступали Владислав Чиж, Денис Мозок, Георгий Липский, Максим Лавриненко и Юрий Палагута.

Как сообщает Юрий Гапон, среди претендентов на награды были по две команды из Нежина и Харькова, а также из Днепра, Киева, Ивано-Франковска, Чернигова, Херсона, представители Полтавы, Житомира, Мариуполя. Чемпионат проводился среди взрослых и юниоров. Наши спортсмены приняли участие в обоих видах соревнований.

Команда Шостки дважды стала серебряным призером: среди взрослых и среди юношей.

– Чемпионов в личном зачете в этом году, к сожалению, не имеем, но две серебряные и бронзовую награды получил Максим Лавриненко, бронзовую награду – Владислав Чиж и серебряную – Георгий Липский. Команда выступила ровно, занимая стабильно вторые-третьи места по классам моделей в командном зачете, а в категории моделей на высоту полета даже завоевала командный кубок. Такие результаты вывели наших ребят на вторую ступень пьедестала среди взрослых команд и среди команд юниоров, – сообщает Юрий Гапон.

Финансирование участия шосткинских ракетомоделистов в Чемпионате осуществлялось за счет призовых средств, полученных командой за победу в нынешнем Ukraine Rocket Challenge. По итогам выступления шосткинцы Владислав Чиж, Георгий Липский и Максим Лавриненко приглашены кандидатами в сборную команду Украины по ракетомодельному спорту и примут участие в Чемпионате Европы, который состоится в конце августа в Румынии, пишет Шостка.INFO.

Спорт Ракетомодельный спорт Шостка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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