В Ромнах за кражу к месяцу ареста осудили молодую учительницу

Женщина около 10:30 часов пришла в магазин ООО «РУШ «Ева-910», расположенного в г. Ромны, ул. Соборная, 8, с целью приобретения косметическая товаров, где у нее возник умысел на кражу косметических средств.
Реализуя свой умысел, воспользовавшись отсутствием внимания консультантов магазина и посторонних лиц, взяла с полки тональный крем и эссенцию для лица и положила указанные товары в свою сумку. После этого обвиняемая взяла с полок другие косметические средства, и пошла к кассе, где оплатила товары, при этом не заплатив за косметические средства, которые были уже в ее сумке, тем самым нанеся имущественного ущерба ООО «РУШ» магазин «ЕВА» на общую сумму 604 грн.
Жаль, что на такое преступление решилась молодая женщина, которая работает учителем, а поэтому должна иметь высокие моральные качества.
Приговор суда не вступил в законную сила и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня его провозглашения, сообщает пресс-служба Роменского горрайонного суда.
Роменской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 29-летнего роменчанина, который совершил ряд краж и грабеж....
32-летний водитель грузовика МАН, остановившись на одной из улиц Сум ненадолго отлучился, не закрыв дверь своей машины. Этим воспользовался неизвестный...
Сегодня, 4 июля, в Ромнах отмечает свой столетний юбилей Постоенко Раиса Викторовна....
В субботу, 6 июля, в Ромнах пройдет финальный матч на кубок Петра Калнышевского по футболу....
Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы, совершивших ряд преступлений, в...