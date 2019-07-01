В Ромнах за кражу к месяцу ареста осудили молодую учительницу Такой приговор был вынесен судом в отношении 25 летней жительницы Полтавщины, которая была признана виновной в совершении уголовного преступления предусмотренного ст. 185 ч.1 УК Украины (кража).

Женщина около 10:30 часов пришла в магазин ООО «РУШ «Ева-910», расположенного в г. Ромны, ул. Соборная, 8, с целью приобретения косметическая товаров, где у нее возник умысел на кражу косметических средств.

Реализуя свой умысел, воспользовавшись отсутствием внимания консультантов магазина и посторонних лиц, взяла с полки тональный крем и эссенцию для лица и положила указанные товары в свою сумку. После этого обвиняемая взяла с полок другие косметические средства, и пошла к кассе, где оплатила товары, при этом не заплатив за косметические средства, которые были уже в ее сумке, тем самым нанеся имущественного ущерба ООО «РУШ» магазин «ЕВА» на общую сумму 604 грн.

Жаль, что на такое преступление решилась молодая женщина, которая работает учителем, а поэтому должна иметь высокие моральные качества.

Приговор суда не вступил в законную сила и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня его провозглашения, сообщает пресс-служба Роменского горрайонного суда.