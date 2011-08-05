В Сумы приехал итальянский инвестор В Сумы приехал владелец итальянского завода сельхозтехники «Данте».

Роберто Данте - владелец итальянского завода по производству сельхозтехники отметил во время встречи с чиновниками Сумской ОГА, что на сегодня их интересует вопрос и развитие в ближайшие годы сети по продаже и сервису итальянской сельхозтехники. Следующий шаг - построить в Сумской области завод, где собирать из готовых комплектующих сельскохозяйственную технику, или совсем перенести производство.

Справка

Роберто Данте - владелец итальянского завода «Данте», занимающейся производством аграрной техники для возделывания почвы. Почти 10 лет его продукция представлена на украинском рынке. Завод «Данте» является членом итальянской федерации производителей сельскохозяйственной техники.