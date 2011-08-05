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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:30267

В Сумы приехал итальянский инвестор

В Сумы приехал владелец итальянского завода сельхозтехники «Данте».

Роберто Данте - владелец итальянского завода по производству сельхозтехники отметил во время встречи с чиновниками Сумской ОГА, что на сегодня их интересует вопрос и развитие в ближайшие годы сети по продаже и сервису итальянской сельхозтехники. Следующий шаг - построить в Сумской области завод, где собирать из готовых комплектующих сельскохозяйственную технику, или совсем перенести производство.

Справка

Роберто Данте - владелец итальянского завода «Данте», занимающейся производством аграрной техники для возделывания почвы. Почти 10 лет его продукция представлена на украинском рынке. Завод «Данте» является членом итальянской федерации производителей сельскохозяйственной техники.

Экономика Данте Инвесторы Италия
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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