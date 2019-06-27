Ночью в Бездрике сгорела дача 11 июля в 2:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре дома на территории дачного кооператива в с. Бездрик Сумского района.

О пожаре сообщил хозяин. На тушение направили отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части и 28-й государственный пожарно-спасательный пост.

На момент прибытия пожарных огонь охватил кровлю, перекрытия и стены по всей площади, также мебель и вещи домашнего обихода. Существовала угроза распространения огня на рядом расположенный дом. Для бесперебойной подачи воды на ликвидацию пожара автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии 4 км от очага горения.

В 3:07 совместными усилиями пожарным удалось локализовать пожар. А в 5:43 возгорание ликвидировали полностью.

Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.