Ночью в Бездрике сгорела дача

О пожаре сообщил хозяин. На тушение направили отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части и 28-й государственный пожарно-спасательный пост.
На момент прибытия пожарных огонь охватил кровлю, перекрытия и стены по всей площади, также мебель и вещи домашнего обихода. Существовала угроза распространения огня на рядом расположенный дом. Для бесперебойной подачи воды на ликвидацию пожара автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии 4 км от очага горения.
В 3:07 совместными усилиями пожарным удалось локализовать пожар. А в 5:43 возгорание ликвидировали полностью.
Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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