Сумчан запрошують на фільм про українських бранців Кремля Фільм "Етапом через пів Землі: історія ув'язнення" покажуть у приміщенні телеканалу UA:СУМИ 13 липня.

У суботу, 13 липня, у день народження Олега Сенцова організатори пропонують переглянути кінострічку «Етапом через пів Землі: історія ув'язнення», дізнатися більше про життя незаконно ув’язненого українського кінорежисера та долучитися до загальнонаціонального руху #FreeSentsov.

Олег Сенцов – автор кількох короткометражок та двох повнометражних фільмів, лауреат відзнаки Європарламенту, премії Сахарова за свободу думки.

Був заарештований ФСБ у травні 2014 року у своїй квартирі в Сімферополі, потім засуджений до 20 років ув’язнення за тероризм. Протягом кількох років Сенцова перевозили від колонії до колонії в Росії. Українські журналісти порахували, що в цілому шлях Олега Сенцова склав половину навколосвітньої подорожі.

Якою була ця вимушена поїздка, в яких умовах утримуються політв’язні РФ та де нині знаходиться Олег Сенцов, розповідає фільм Громадського «Етапом через пів Землі: історія ув'язнення».

Вхід вільний.

Де: Петропавлівська, 125.

Коли: 18.00.