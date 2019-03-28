Сумчан запрошують на фільм про українських бранців Кремля

У суботу, 13 липня, у день народження Олега Сенцова організатори пропонують переглянути кінострічку «Етапом через пів Землі: історія ув'язнення», дізнатися більше про життя незаконно ув’язненого українського кінорежисера та долучитися до загальнонаціонального руху #FreeSentsov.
Олег Сенцов – автор кількох короткометражок та двох повнометражних фільмів, лауреат відзнаки Європарламенту, премії Сахарова за свободу думки.
Був заарештований ФСБ у травні 2014 року у своїй квартирі в Сімферополі, потім засуджений до 20 років ув’язнення за тероризм. Протягом кількох років Сенцова перевозили від колонії до колонії в Росії. Українські журналісти порахували, що в цілому шлях Олега Сенцова склав половину навколосвітньої подорожі.
Якою була ця вимушена поїздка, в яких умовах утримуються політв’язні РФ та де нині знаходиться Олег Сенцов, розповідає фільм Громадського «Етапом через пів Землі: історія ув'язнення».
Вхід вільний.
Де: Петропавлівська, 125.
Коли: 18.00.
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