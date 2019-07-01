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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:49209

Спасатели оказали помощь ребенку, который оказался закрытым в доме

10 июля в 08:51 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по улице Пилипа Орлика в г. Глухов.

По предварительным данным, в доме находился малолетний ребенок.

На место происшествия прибыло отделение 19-й Государственной пожарно-спасательной части. Работники Службы спасения с помощью немеханизированного инструмента открыли дверь, и передали ребенка бабушке.

Всего для оказания помощи привлекалось 4 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Глухов Спасатели
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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