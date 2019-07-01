Спасатели оказали помощь ребенку, который оказался закрытым в доме

По предварительным данным, в доме находился малолетний ребенок.
На место происшествия прибыло отделение 19-й Государственной пожарно-спасательной части. Работники Службы спасения с помощью немеханизированного инструмента открыли дверь, и передали ребенка бабушке.
Всего для оказания помощи привлекалось 4 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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