Спасатели оказали помощь ребенку, который оказался закрытым в доме 10 июля в 08:51 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по улице Пилипа Орлика в г. Глухов.

По предварительным данным, в доме находился малолетний ребенок. На место происшествия прибыло отделение 19-й Государственной пожарно-спасательной части. Работники Службы спасения с помощью немеханизированного инструмента открыли дверь, и передали ребенка бабушке. Всего для оказания помощи привлекалось 4 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.