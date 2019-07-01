На Сумщине на взятке поймали земельную чиновницу На Сумщине задержали начальника одного из районных отделов Главного управления Госгеокадастра в Сумской области при получении 12 тыс. грн неправомерной выгоды.

Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Сумской области и следователями Следственного Управления ГУНП в Сумской области, задержан начальник одного из районных отделов Главного управления Госгеокадастра в Сумской области, которая получила неправомерную выгоду в размере 12 тыс грн (ч. 3 ст.368 УК Украины) за решение вопроса о передаче земельного участка в собственность.

Сегодня, 11 июля, правоохранители задокументировали факт получения указанной суммы. Проводятся неотложные следственные и процессуальные действия. Решается вопрос о вручении лицу уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, отстранение ее от занимаемой должности и избрании меры пресечения.

Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой Сумской области, проведение досудебного расследования поручено СУ ГУНП в Сумской области.

Справка: санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.