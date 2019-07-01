Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:23357

На Сумщине на взятке поймали земельную чиновницу

На Сумщине задержали начальника одного из районных отделов Главного управления Госгеокадастра в Сумской области при получении 12 тыс. грн неправомерной выгоды.

Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Сумской области и следователями Следственного Управления ГУНП в Сумской области, задержан начальник одного из районных отделов Главного управления Госгеокадастра в Сумской области, которая получила неправомерную выгоду в размере 12 тыс грн (ч. 3 ст.368 УК Украины) за решение вопроса о передаче земельного участка в собственность.

Сегодня, 11 июля, правоохранители задокументировали факт получения указанной суммы. Проводятся неотложные следственные и процессуальные действия. Решается вопрос о вручении лицу уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, отстранение ее от занимаемой должности и избрании меры пресечения.

Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой Сумской области, проведение досудебного расследования поручено СУ ГУНП в Сумской области.

Справка: санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Взятка Госгеокадастр
view counter

По тематике

Монгол пытался подкупить сумских пограничников
Сегодня 12:24

Монгол пытался подкупить сумских пограничников

Гражданин Монголии чтобы попасть в Украину, решил подкупить пограничников....

Вчера 14:32

В Шостке женщина пыталась откупиться от ответственности за хранение наркотиков

Более тысячи гривен она положила в служебный автомобиль сотрудников группы реагирования патрульной полиции Шосткинского отдела полиции....

Глава Кролевецкой РГА прокомментировал дело о взяточничестве
04.07.2019 10:13

Глава Кролевецкой РГА прокомментировал дело о взяточничестве

3 июля появилась информация о коррупционной схеме, которую организовал Глава Кролевецкой РГА Олег Кучерявый....

Стало известно, кого из глав РГА на Сумщине поймали на взятке
03.07.2019 19:11

Стало известно, кого из глав РГА на Сумщине поймали на взятке

На взятке в 65 тыс. грн сотрудники управления защиты экономики разоблачили сегодня, 3 июля, главу Кролевецкой РГА Олега Кучерявого....

На Сумщине поймали на взятке главу райгосадминистрации
03.07.2019 17:21

На Сумщине поймали на взятке главу райгосадминистрации

Неправомерную выгоду чиновник требовал за решение земельных вопросов....

Новости

Мэр Сум получил предписание НАПК из-за главного дорожника города
Сегодня 12:24
В центре Сум стреляли: ранены двое (+фото)
Вчера 14:23
Сумские спасатели продолжают проверять участки накануне выборов
Сегодня 15:48
На границе в поезде нашли контрабандные косметические материалы
Сегодня 15:41
В Сумах 1029 домам выбрали управляющего
Сегодня 15:35
На Сумщине на взятке поймали земельную чиновницу
Сегодня 15:23
Спасатели оказали помощь ребенку, который оказался закрытым в доме
Сегодня 14:49
В центре Шостки реконструируют протекающий фонтан
Сегодня 14:47
В Сумах поймали наркомана-жонглера (видео)
Сегодня 14:39
На Сумщине готовятся провокации: нардеп Деркач обратился в полицию и прокуратуру (документ)
Сегодня 14:36
Ночью в Бездрике сгорела дача
Сегодня 14:33
Сумчан приглашают на прием в «мобильный социальный офис»
Сегодня 14:12
view counter
view counter

Статьи

На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
Сегодня 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
Сегодня 11:08
«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити
Вчера 11:45
Правительство Гройсмана готовит повышение зарплат педагогам
Вчера 11:19
Звернення Тетяни Рябухи, кандидата від партії "Слуга народу" до своїх виборців
08.07.2019 17:58
Украинцы не такие богатые, чтобы позволить себе дешевые продукты
08.07.2019 15:53
Максим Березкін: питання ЖКГ дуже болюче для Сум
08.07.2019 13:48
Звернення ТОВ «А-МУССОН» до мешканців міста Суми ®
05.07.2019 17:05
Нові послуги – новий підхід до їх надання
03.07.2019 08:32
Служба зайнятості розвивається щодня, наближуючи свої послуги до шукачів роботи і роботодавців
03.07.2019 08:10
Сумской футзалист будет играть за чемпиона Беларуси
02.07.2019 13:25
Собачья жизнь: как обустроен приют для бездомных животных
01.07.2019 18:41
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.