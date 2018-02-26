В Сумах 1029 домам выбрали управляющего

Сегодня, 11 июля, конкурсная комиссия объявила победителей по семи объектам, которые подавались на конкурс.
Как сообщил глава конкурсной комиссии, заместитель городского головы Александр Журба, конкурсные предложения рассматривались в течение семи дней, со 2 июля.
Всего на семь объектов конкурса поступило девять предложений.
Победители должны были преодолеть отметку в более чем 70 баллов по следующим критериям:
- цена услуги, включая соответствии со ст. 10 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» расходы на содержание многоквартирного дома, придомовой территории, текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, вознаграждение управляющему в расчете на 1 м2 общей площади жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме (основной критерий при оценке);
- уровень обеспеченности участника конкурса материально-технической базой;
- наличие персонала, отвечающего квалификационным требованиям к профессиям работников и имеющего необходимые знания и опыт (с учетом договоров по привлечению соисполнителей)
- финансовая состоятельность участника конкурса;
- наличие опыта работы по предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
После того, как в соответствии с процедурой результаты конкурса утвердят члены исполнительного комитета, 1029 сумских многоэтажек окончательно получат себе управляющего.
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