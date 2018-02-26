Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:35165

В Сумах 1029 домам выбрали управляющего

В Сумах завершился конкурс по назначению управляющего многоквартирного дома.

Сегодня, 11 июля, конкурсная комиссия объявила победителей по семи объектам, которые подавались на конкурс.

Как сообщил глава конкурсной комиссии, заместитель городского головы Александр Журба, конкурсные предложения рассматривались в течение семи дней, со 2 июля.

Всего на семь объектов конкурса поступило девять предложений.

Победители должны были преодолеть отметку в более чем 70 баллов по следующим критериям:

- цена услуги, включая соответствии со ст. 10 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» расходы на содержание многоквартирного дома, придомовой территории, текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, вознаграждение управляющему в расчете на 1 м2 общей площади жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме (основной критерий при оценке);

- уровень обеспеченности участника конкурса материально-технической базой;

- наличие персонала, отвечающего квалификационным требованиям к профессиям работников и имеющего необходимые знания и опыт (с учетом договоров по привлечению соисполнителей)

- финансовая состоятельность участника конкурса;

- наличие опыта работы по предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

После того, как в соответствии с процедурой результаты конкурса утвердят члены исполнительного комитета, 1029 сумских многоэтажек окончательно получат себе управляющего.

Общество Выбор управителя
view counter

По тематике

У Сумах проводять конкурс на управителя багатоквартирного будинку
26.03.2019 13:34

У Сумах проводять конкурс на управителя багатоквартирного будинку

Правове управління інформує про проведення в червні поточного року конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Суми....

26.02.2018 16:09

Как выбрать управителя многоквартирного дома

Такой семинар пройдет 27 февраля в Сумах....

Новости

Мэр Сум получил предписание НАПК из-за главного дорожника города
Сегодня 12:24
В центре Сум стреляли: ранены двое (+фото)
Вчера 14:23
Сумские спасатели продолжают проверять участки накануне выборов
Сегодня 15:48
На границе в поезде нашли контрабандные косметические материалы
Сегодня 15:41
В Сумах 1029 домам выбрали управляющего
Сегодня 15:35
На Сумщине на взятке поймали земельную чиновницу
Сегодня 15:23
Спасатели оказали помощь ребенку, который оказался закрытым в доме
Сегодня 14:49
В центре Шостки реконструируют протекающий фонтан
Сегодня 14:47
В Сумах поймали наркомана-жонглера (видео)
Сегодня 14:39
На Сумщине готовятся провокации: нардеп Деркач обратился в полицию и прокуратуру (документ)
Сегодня 14:36
Ночью в Бездрике сгорела дача
Сегодня 14:33
Сумчан приглашают на прием в «мобильный социальный офис»
Сегодня 14:12
view counter
view counter

Статьи

На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
Сегодня 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
Сегодня 11:08
«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити
Вчера 11:45
Правительство Гройсмана готовит повышение зарплат педагогам
Вчера 11:19
Звернення Тетяни Рябухи, кандидата від партії "Слуга народу" до своїх виборців
08.07.2019 17:58
Украинцы не такие богатые, чтобы позволить себе дешевые продукты
08.07.2019 15:53
Максим Березкін: питання ЖКГ дуже болюче для Сум
08.07.2019 13:48
Звернення ТОВ «А-МУССОН» до мешканців міста Суми ®
05.07.2019 17:05
Нові послуги – новий підхід до їх надання
03.07.2019 08:32
Служба зайнятості розвивається щодня, наближуючи свої послуги до шукачів роботи і роботодавців
03.07.2019 08:10
Сумской футзалист будет играть за чемпиона Беларуси
02.07.2019 13:25
Собачья жизнь: как обустроен приют для бездомных животных
01.07.2019 18:41
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.