Сумские спасатели продолжают проверять участки накануне выборов 11 июля сотрудники Сумского городского отдела посетили одну из избирательных участков на базе Сумской классической гимназии.

Спасатели провели ее обследование на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. В частности, было обращено внимание на обеспечение помещений сертифицированными огнетушителями. Также состоялись инструктивные беседы с членами избирательных комиссий о порядке действий в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации. Для лучшего усвоения предоставленной информации работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям раздали тематические памятки.

Проведение любых выборов - это важное и ответственное мероприятие. Во время голосования на избирательных участках находится большое количество людей. В случае возникновения чрезвычайной ситуации ее последствия могут повлечь значительные разрушения помещений и, что хуже всего, - к человеческим жертвам. Поэтому, чтобы предотвратить это, спасатели и в дальнейшем держать под контролем проведения волеизъявления граждан в объединенных территориальных громадах, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.