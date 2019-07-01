Сумские спасатели продолжают проверять участки накануне выборов

Спасатели провели ее обследование на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. В частности, было обращено внимание на обеспечение помещений сертифицированными огнетушителями. Также состоялись инструктивные беседы с членами избирательных комиссий о порядке действий в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации. Для лучшего усвоения предоставленной информации работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям раздали тематические памятки.
Проведение любых выборов - это важное и ответственное мероприятие. Во время голосования на избирательных участках находится большое количество людей. В случае возникновения чрезвычайной ситуации ее последствия могут повлечь значительные разрушения помещений и, что хуже всего, - к человеческим жертвам. Поэтому, чтобы предотвратить это, спасатели и в дальнейшем держать под контролем проведения волеизъявления граждан в объединенных территориальных громадах, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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