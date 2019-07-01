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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:48234

Сумские спасатели продолжают проверять участки накануне выборов

11 июля сотрудники Сумского городского отдела посетили одну из избирательных участков на базе Сумской классической гимназии.

Спасатели провели ее обследование на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. В частности, было обращено внимание на обеспечение помещений сертифицированными огнетушителями. Также состоялись инструктивные беседы с членами избирательных комиссий о порядке действий в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации. Для лучшего усвоения предоставленной информации работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям раздали тематические памятки.

Проведение любых выборов - это важное и ответственное мероприятие. Во время голосования на избирательных участках находится большое количество людей. В случае возникновения чрезвычайной ситуации ее последствия могут повлечь значительные разрушения помещений и, что хуже всего, - к человеческим жертвам. Поэтому, чтобы предотвратить это, спасатели и в дальнейшем держать под контролем проведения волеизъявления граждан в объединенных территориальных громадах, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Выборы Избирательный участок Спасатели
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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