В Могрице нашли тысячелетний скелет женщины

Об этом сообщил сумчанин Роман Линник в группе «МОГРИЦА 2019 ленд-арт».
В результате антропологического исследования женского скелета была установлена его принадлежность к северским племенам, 9-11 столетия. Находка была названа Малуша, написал он.
Проект арт-резиденции в с.Могрица Сумской области, который создал выпускник Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Николай Корнилов, вышел в...
23 июня в Могрице Сумского района провели соревнования по бегу 3rd RAIN Mohrytsia Eco Trail 2019....
23 июня в меловых карьерах рядом с Могрицей состоялся второй эко-трейл....
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6 июля решением ГБПП село Могрица будет полностью освобождено от карантина, но еще полгода будут оставаться некоторые карантинные ограничения....