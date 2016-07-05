В Могрице нашли тысячелетний скелет женщины На склоне могрицкого карьера были изъяты остатки древнего захоронения.

Об этом сообщил сумчанин Роман Линник в группе «МОГРИЦА 2019 ленд-арт».

В результате антропологического исследования женского скелета была установлена его принадлежность к северским племенам, 9-11 столетия. Находка была названа Малуша, написал он.