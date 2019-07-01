От «Слуги народа» на Сумщине баллотируется человек нардепа Молотка (фото)

Об этом пишет блогер Катерина Стевич.
По данным Стевич, изначально кандидатом «Слуги народа» был Виталий Андрух, помогавший Зе-команде во время президентской кампании.
«Еще во время президентской кампании будущему главе страны Зеленскому помогал Виталий Андрух. В благодарность – получил обещание пойти в Раду от «Слуги народа» на парламентских выборах – по Сумщине. Ждал. Но не тут то было. Когда пришло время выдвигать кандидатов, партия «Слуга народа» закрыла глаза на обещания и прежние заслуги Андруха и выдвинула по 159-му округу Дмитрия Шевченко», – написала Стевич. Блогер отмечает, что Шевченко тесно связан с депутатом Игорем Молотком.
«На самом деле, Дмитрий Шевченко – верный работник Игоря Молотка. Именно Молоток прикупил для него (а фактически для себя) соседний округ. Таким образом Молоток пытается расширить влияние и заодно отжать часть земли в регионе. Связь Молотка и Шевченко подтверждаются многими фактами. В первую очередь - официальной автобиографией кандидата Шевченко. Согласно ей, он работал только в двух местах: ТОВ «Вист-Групп» и ТОВ «Свит-Буд-ЛТД». Оба этих предприятия входят в группу Игоря Молотка согласно официальной базе данных сайта Youcontrol», – отметила Стевич.
Она добавила, что Шевченко не просто работал на Молотка, у них приятельские отношения: доказательство – пост Молотка в Фейсбуке, где еще в 2017 году он отмечал Шевченко на мероприятиях.
«Шевченко верный слуга Молотка, а не народа. Кто такой Игорь Молоток, никому в наших краях отдельно рассказывать не надо. Депутат, которого обвиняют в нападениях на людей и связью с криминалитетом. Недавно Семинихин обвинил его в заказе убийства», – подчеркнула Стевич.
Она также отметила, что Виталий Андрух не сдался и все равно баллотируется по 159-му округу.
«Победит ли Андрух тушку от Молотка со звучной фамилией Шевченко? Выборы покажут», – резюмировала блогер.
Как известно, внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.