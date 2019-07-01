От «Слуги народа» на Сумщине баллотируется человек нардепа Молотка (фото) Партия «Слуга народа» выдвинула в депутаты на Сумщине партнера депутата Игоря Молотка вместо человека, который помогал партии на президентских выборах.

Об этом пишет блогер Катерина Стевич.

По данным Стевич, изначально кандидатом «Слуги народа» был Виталий Андрух, помогавший Зе-команде во время президентской кампании.

«Еще во время президентской кампании будущему главе страны Зеленскому помогал Виталий Андрух. В благодарность – получил обещание пойти в Раду от «Слуги народа» на парламентских выборах – по Сумщине. Ждал. Но не тут то было. Когда пришло время выдвигать кандидатов, партия «Слуга народа» закрыла глаза на обещания и прежние заслуги Андруха и выдвинула по 159-му округу Дмитрия Шевченко», – написала Стевич. Блогер отмечает, что Шевченко тесно связан с депутатом Игорем Молотком.

«На самом деле, Дмитрий Шевченко – верный работник Игоря Молотка. Именно Молоток прикупил для него (а фактически для себя) соседний округ. Таким образом Молоток пытается расширить влияние и заодно отжать часть земли в регионе. Связь Молотка и Шевченко подтверждаются многими фактами. В первую очередь - официальной автобиографией кандидата Шевченко. Согласно ей, он работал только в двух местах: ТОВ «Вист-Групп» и ТОВ «Свит-Буд-ЛТД». Оба этих предприятия входят в группу Игоря Молотка согласно официальной базе данных сайта Youcontrol», – отметила Стевич.

Она добавила, что Шевченко не просто работал на Молотка, у них приятельские отношения: доказательство – пост Молотка в Фейсбуке, где еще в 2017 году он отмечал Шевченко на мероприятиях.

«Шевченко верный слуга Молотка, а не народа. Кто такой Игорь Молоток, никому в наших краях отдельно рассказывать не надо. Депутат, которого обвиняют в нападениях на людей и связью с криминалитетом. Недавно Семинихин обвинил его в заказе убийства», – подчеркнула Стевич.

Она также отметила, что Виталий Андрух не сдался и все равно баллотируется по 159-му округу.

«Победит ли Андрух тушку от Молотка со звучной фамилией Шевченко? Выборы покажут», – резюмировала блогер.

Как известно, внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.