Глава Сумского облсовета купил новый «Мерседес» за 2 миллиона 10 июля глава Сумского областного совета Владимир Токарь сообщил НАПК о приобретении нового авто.

По информации из декларации изменений, он купил в автосалоне Mercedes-Benz GLE 300 d4 MATIC за 2,16 млн грн. До этого г-н Токарь три года ездил на похожем «Мерседесе», но 2015 выпуска, пишет sumy.today.

Его жена Ольга Токарь семь месяцев назад стала обладательницей RANGE ROVER SPORT за 2,766 млн грн. При этом она в прошлом заработала 850 тыс. гривен инвестиционной прибыли. Сам же чиновник за 2018 год получил чуть больше 612 тыс. грн зарплаты и чуть больше 90 тыс. Грн - пенсии. Больше всего доходов - более 5 млн грн - в прошлом году семья Токарь получила от продажи движимого имущества (предыдущих автомобилей). Еще больше денег глава Сумского облсовета декларирует в качестве наличных - 708 тыс. долларов.