Завтра в Сумах на целый день перекроют Горького В связи с проведение ремонтных работ по восстановлению дорожного покрытия в пятницу, 12 июля, с 8:00 до 17:00 ул. Горького будет перекрыта.

Поэтому коммунальный транспорт, основной маршрут которого проходит через указанный участок, будет курсировать через з пр. Шевченко (на период проведения ремонта), сообщили в КП «Электроавтотранс».