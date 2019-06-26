Завтра в Сумах на целый день перекроют Горького

Поэтому коммунальный транспорт, основной маршрут которого проходит через указанный участок, будет курсировать через з пр. Шевченко (на период проведения ремонта), сообщили в КП «Электроавтотранс».
С целью обеспечения общественной безопасности, порядка и безопасности дорожного движения во время проведения пробега «2nd Sumy Night Run 2019», в...
В связи с проведением в Сумах фестиваля супергероев «Super Hero Fest» в эту субботу, 6 июля, несколько улиц города временно...
Патрульная полиция Сумщины сообщает о месте ограничения дорожного движения во время проведения XVIII Всеукраинского фестиваля духовой музыки «Трубы Украины» на...
Патрульная полиция Сумщины сообщает о месте ограничения дорожного движения....
Анонсированное ранее перекрытие ул. Ильинской в связи с ремонтом дорожного покрытия перенесли на воскресенье....