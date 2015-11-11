В Сумах полицейские почтили память погибшего в зоне АТО Александра Ткаченко Майор, тогда еще милиции, Александр Ткаченко трагически погиб 11 июля 2014 года в Северске, при выполнении боевого задания.

На Аллею Славы, где нашел свой последний покой Александр, сегодня пришли руководители областного управления полиции, его родные, сослуживцы и те, с кем он выполнял боевые задачи на Востоке Украины.

Отдавая дань Герою, они возложили цветы к его могиле, а также поклонились за то, что отдал свою жизнь, чтобы на Украине царил мир и покой.

Зона АТО, для сумских правоохранителей, открыла свой трагический отсчет потери 11 июля 2014 - в день, когда на замаскированном фугасе подорвалась машина сумского сводного отряда работников тогдашней милиции. В тот день в Северске получили тяжелые ранения двое бойцов спецподразделения Сергей Казниенко и Юрий Звада. Невосполнимой потерей стала гибель Александра Ткаченко... В память героя в 2015 году на месте его трагической гибели боевые побратимы и жители г. Северск открыли мемориал и высадили рядом березовую аллею и яблоневый сад. Сегодня местные жители ухаживают за ними, и почти не каждый день приносят сюда цветы.

Напомним, что за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Указом Президента Украины Александр Ткаченко был посмертно награжден орденом «За мужество» I степени. Посмертно ему присвоено и специальное звание «майор милиции» и звание «Почетный гражданин города Сумы», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.