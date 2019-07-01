В Сумах будут судить копа, из-за которого произошла авария, где пострадали 8 человек Прокуратурой Сумской области сегодня, 11 июля, направлен в Заречный районный суд г. Сумы обвинительный акт относительно полицейского роты №3 батальона управления патрульной полиции в Сумской области.

Одновременно копию акта вручена подозреваемому. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Речь идет о резонансном дорожно-транспортное происшествие, которое произошло в г. Сумы 19 августа 2018 года около 14 час. 45 мин. Тогда служебный автомобиль патрульной полиции на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская столкнулся с Аudi A4, вследствие чего транспортное средство полицейских отбросило на тротуар, где находилось 4 пешехода. В результате указанного события 2 пешехода получили тяжелые телесные повреждения, 1 - средней тяжести, еще 1 пешеход, 2 водителя и 2 пассажира состоялись легкими телесными повреждениями.

В ходе следствия, проведенного Следственным управлением полиции, установлено, что подозреваемый, двигаясь с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, пренебрег безопасностью дорожного движения, в частности при выезде на перекресток на красный сигнал светофора, в нарушение пункта 3.1. Правил дорожного движения, не убедился, что это будет безопасно для других участников. Поэтому совершил столкновение с автомобилем «Audi A4», который двигался по указанному перекрестку на зеленый сигнал светофора и, согласно выводам экспертов, не имел технической возможности предотвратить данную ситуацию.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры области.