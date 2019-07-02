Представитель Сум снова рулит украинским хоккеем

С 1 июля теперь уже экс-президент ФХТУ Юрий Кризский ушел в отставку. 9 июля прошло заседание совета Федерации, на котором и.о. президента стала вице-президент ФХТУ, сумчанка Ирина Харченко.
Напомним: Ирина Харченко стала вице-президентом ФХТУ в 2017 году, в 2015-2019 годах была директором МСК «Сумчанка». В 2011-2017 годах президентом ФХТУ был сумчанин, также директор МСК «Сумчанка» (2009-2015) Родион Кочубей.
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