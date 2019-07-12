В Сумах возле детской больницы джип врезался в дерево

Как сообщают очевидцы, джип врезался в дерево. На месте происшествия работает патрульная полиция и прибыла карета скорой помощи.
Пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб пообещал сообщить подробности позже.
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