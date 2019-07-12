Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:46398

В Сумах возле детской больницы джип врезался в дерево

Сегодня, 12 июля, на улице Троицкой возле городской детской больницы произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщают очевидцы, джип врезался в дерево. На месте происшествия работает патрульная полиция и прибыла карета скорой помощи.

Пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб пообещал сообщить подробности позже.

Право Дтп
view counter

По тематике

В Сумах будут судить копа, из-за которого произошла авария, где пострадали 8 человек
Вчера 17:59

В Сумах будут судить копа, из-за которого произошла авария, где пострадали 8 человек

Прокуратурой Сумской области сегодня, 11 июля, направлен в Заречный районный суд г. Сумы обвинительный акт относительно полицейского роты №3 батальона...

Патрульные нашли водителя легковушки, который совершил ДТП и скрылся с места аварии
Вчера 10:30

Патрульные нашли водителя легковушки, который совершил ДТП и скрылся с места аварии

Недавно патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Ивана Харитоненко в Сумах....

10.07.2019 16:53

Патрульные разыскали виновника еще майского ДТП, который покинул место аварии

Автопроисшествие произошло в конце мая на улице Сергея Табалы в Сумах....

В Шостке сбили пенсионерку-велосипедистку
10.07.2019 16:02

В Шостке сбили пенсионерку-велосипедистку

В результате столкновения мопеда с велосипедом, пострадала 76-летняя велосипедистка....

В Сумах авария на СКД
09.07.2019 17:56

В Сумах авария на СКД

Сегодня, 9 июля, на ул. СКД произошла авария....

view counter
view counter

Статьи

ФК «Альянс» будет играть во второй лиге на «Юбилейном» в Сумах
Сегодня 12:29
На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
Вчера 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
Вчера 11:08
«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити
10.07.2019 11:45
Правительство Гройсмана готовит повышение зарплат педагогам
10.07.2019 11:19
Звернення Тетяни Рябухи, кандидата від партії "Слуга народу" до своїх виборців
08.07.2019 17:58
Украинцы не такие богатые, чтобы позволить себе дешевые продукты
08.07.2019 15:53
Максим Березкін: питання ЖКГ дуже болюче для Сум
08.07.2019 13:48
Звернення ТОВ «А-МУССОН» до мешканців міста Суми ®
05.07.2019 17:05
Нові послуги – новий підхід до їх надання
03.07.2019 08:32
Служба зайнятості розвивається щодня, наближуючи свої послуги до шукачів роботи і роботодавців
03.07.2019 08:10
Сумской футзалист будет играть за чемпиона Беларуси
02.07.2019 13:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
20:50—45 грн.
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50 21:35
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:50 17:35 19:35 23:30
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.