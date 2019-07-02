Конотоп получил первый б/у европейский трамвайный вагон 11 июля в Конотопе представили один из шести закупленных трамвайных вагонов, который привезли в город из Днепра.

Электротранспорт был приобретен в Европе и прошел капитальный ремонт. Средства на покупку транспорта были выделены из государственного бюджета.

Трамвайные вагоны «Tatra T3А» - комфортные и надежные в эксплуатации, экономичные в электропотреблении. Оборудованы информационной и акустической системами, монитором, внешними и внутренними видеокамерами. Имеют 31 посадочное место.

Ранее эти вагоны курсировали Европой, там же в 2002 году прошли полную модернизацию. На сегодняшний день данные вагоны прошли капитальный ремонт в Днепре, один из них был доставлен в Конотопа 10 июля. Всего до ноября город получит 6 вагонов, общей стоимостью 14,220 млн грн. Средняя стоимость закупки одного вагона составляет 2,370 млн грн.

В настоящее время на балансе коммунального предприятия находится 14 вагонов, из которых исправных лишь 10, сообщает Конотопский горсовет.