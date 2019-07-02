На Сумщине полиция накрыла наркоплантацию

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «МАК» работники Краснопольского отделения полиции получили информацию от жителей одного из сел Краснопольского района, о том, что их односельчанин выращивает у себя в саду коноплю. Данная информация подтвердилась в ходе проведения санкционированного обыска.
Как объясняет владелец незаконных посевов, растения сами выросли у него на земельном участке, он их не обрабатывал, но и не уничтожал. Полицейские коноплю уничтожили, а вот относительно ее владельца открыли уголовное производство по ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли), самой суровой санкцией которой является наказание в виде лишения свободы до 7 лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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