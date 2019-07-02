Кто из сумчан сегодня без воды

Для проведения работ по устранению водопроводной аварии по ул. Холодногорская, 107 сегодня, 12 июля, с 9:45 прекращено водоснабжение домов:
- №№ 23/1, 25 по ул. Горького;
- пер. Вольный;
- № 2 в пер. Врача Зиновия Красовицкого;
- № 39 по ул. Труда;
- № 7 по ул. Александра Шапаренко;
- № 10 по ул. Нижнехолодногорская;
- №№ 97, 99, 99/1, 101, 107, 109, 111, 30/1, 42, 41, 41а по ул. Холодногорская.
После завершения аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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