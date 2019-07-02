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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:24285

Кто из сумчан сегодня без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 12 июля.

Для проведения работ по устранению водопроводной аварии по ул. Холодногорская, 107 сегодня, 12 июля, с 9:45 прекращено водоснабжение домов:

- №№ 23/1, 25 по ул. Горького;

- пер. Вольный;

- № 2 в пер. Врача Зиновия Красовицкого;

- № 39 по ул. Труда;

- № 7 по ул. Александра Шапаренко;

- № 10 по ул. Нижнехолодногорская;

- №№ 97, 99, 99/1, 101, 107, 109, 111, 30/1, 42, 41, 41а по ул. Холодногорская.

После завершения аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

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