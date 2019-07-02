Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:20200

В Шостке грабитель избил пенсионера

Злоумышленник проник в квартиру, где жил 71-летний пенсионер ночью через окно. Увидев хозяина, он избил его. После чего забрал его мобильный и телевизор и скрылся.

Пострадавший рассказал полицейским, которые прибыли по вызову, что ночью услышал шорох на кухне и решил проверить. Выйдя из комнаты, он в темноте увидел силуэт неизвестного мужчины и почти сразу получил удар в лицо. Когда упал, увидел, как незнакомец выносит из квартиры телевизионную панель и мобильный телефон.

«Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями, наши сотрудники установили подозреваемого, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Им оказался 22-летний местный житель. В квартиру потерпевшего он попал с улицы - залез на «козырек» подъезда, а уже оттуда, через открытое окно на кухню потерпевшего. Во время осмотра квартиры злоумышленника мы нашли похищенные вещи и уже вернули их владельцу».

Сейчас в отношении подозреваемого открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». За содеянное ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Грабеж Шостка
view counter

По тематике

Команда шосткинских ракетомоделистов – серебряный призер Чемпионата Украины
Вчера 15:59

Команда шосткинских ракетомоделистов – серебряный призер Чемпионата Украины

С 26 июня по 2 июля в Днепре проходил Чемпионат Украины и Кубок Янгеля по ракетомодельному спорту....

В центре Шостки реконструируют протекающий фонтан
Вчера 14:47

В центре Шостки реконструируют протекающий фонтан

На главной площади Шостки, Садовом бульваре, начаты работы по реконструкции фонтана....

В Шостке сбили пенсионерку-велосипедистку
10.07.2019 16:02

В Шостке сбили пенсионерку-велосипедистку

В результате столкновения мопеда с велосипедом, пострадала 76-летняя велосипедистка....

10.07.2019 14:32

В Шостке женщина пыталась откупиться от ответственности за хранение наркотиков

Более тысячи гривен она положила в служебный автомобиль сотрудников группы реагирования патрульной полиции Шосткинского отдела полиции....

10.07.2019 11:21

На Сумщине серийному вору и грабителю дали 5,5 лет за решеткой

Роменской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 29-летнего роменчанина, который совершил ряд краж и грабеж....

view counter
view counter

Статьи

ФК «Альянс» будет играть во второй лиге на «Юбилейном» в Сумах
Сегодня 12:29
На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
Вчера 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
Вчера 11:08
«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити
10.07.2019 11:45
Правительство Гройсмана готовит повышение зарплат педагогам
10.07.2019 11:19
Звернення Тетяни Рябухи, кандидата від партії "Слуга народу" до своїх виборців
08.07.2019 17:58
Украинцы не такие богатые, чтобы позволить себе дешевые продукты
08.07.2019 15:53
Максим Березкін: питання ЖКГ дуже болюче для Сум
08.07.2019 13:48
Звернення ТОВ «А-МУССОН» до мешканців міста Суми ®
05.07.2019 17:05
Нові послуги – новий підхід до їх надання
03.07.2019 08:32
Служба зайнятості розвивається щодня, наближуючи свої послуги до шукачів роботи і роботодавців
03.07.2019 08:10
Сумской футзалист будет играть за чемпиона Беларуси
02.07.2019 13:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
20:50—45 грн.
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50 21:35
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:50 17:35 19:35 23:30
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.