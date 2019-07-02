В Шостке грабитель избил пенсионера Злоумышленник проник в квартиру, где жил 71-летний пенсионер ночью через окно. Увидев хозяина, он избил его. После чего забрал его мобильный и телевизор и скрылся.

Пострадавший рассказал полицейским, которые прибыли по вызову, что ночью услышал шорох на кухне и решил проверить. Выйдя из комнаты, он в темноте увидел силуэт неизвестного мужчины и почти сразу получил удар в лицо. Когда упал, увидел, как незнакомец выносит из квартиры телевизионную панель и мобильный телефон.

«Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями, наши сотрудники установили подозреваемого, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Им оказался 22-летний местный житель. В квартиру потерпевшего он попал с улицы - залез на «козырек» подъезда, а уже оттуда, через открытое окно на кухню потерпевшего. Во время осмотра квартиры злоумышленника мы нашли похищенные вещи и уже вернули их владельцу».

Сейчас в отношении подозреваемого открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». За содеянное ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.