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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:49372

Артем Семенихин вернулся в кресло мэра Конотопа

Сегодня, 12 июля, Артем Семенихин вернулся на рабочее место.

С утра он пришел в горсовет, где при помощи своей группы поддержки ему удалось пройти в свой кабинет. При этом на руках у него было только решение суда о его восстановлении в должности, без исполнительного листа.

Секретарь горсовета Татьяна Сизон, которая с августа прошлого года исполняла обязанности мэра обратилась в полицию по поводу неправомерных действий г-на Семенихина.

Напомним: 28 августа 2018 года на сессии Конотопского горсовета в отсутствие Артема Семенихина депутаты проголосовали за досрочное прекращение его полномочий. 5 июля Сумской окружной административный суд восстановил его в должности мэра. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня составления полного решения.

Напомним: Артем Семенихин баллотируется в народные депутаты Украиныпо 160-му округу как самовыдвиженец. В ночь с 27 на 28 июня его избили, почти две недели он был в больнице.

Право Артем Семенихин Конотоп
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