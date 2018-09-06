В Сумах играли Чайковского

Уже традиционно слушателям представили музыкальный подарок участники фестиваля искусств «Именины Петра Чайковского в Низах», организатором которого является сумчанка Надежда Запорожец.
Звучали произведения как Чайковского, так и других известных композиторов. Присутствующие наслаждались игрой талантливых Аврелия и Анастасии Сергеевых, Ольги Гроздовской, а также виртуозным исполнением композиций на фортепиано и вокалом Виктории Васалатий.
Концерт был посвящен знаменитому композитору Петру Чайковскому. Летом 1871 года он впервые посетил Сумщину и с тех пор не раз гостил в доме Кондратьевыхв Низах, наслаждаясь живописными видами реки Псел. Возможность творить среди чарующих пейзажей украинской природы наполняла душу композитора настоящим счастьем, в этот период он написал оперы, романсы и пьесы для фортепиано, симфонии №2 и №3.
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