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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:52123

В Сумах играли Чайковского

Невероятный заряд энергии и вдохновения получили ценители классической музыки 11 июля в Сумской городской галерее.

Уже традиционно слушателям представили музыкальный подарок участники фестиваля искусств «Именины Петра Чайковского в Низах», организатором которого является сумчанка Надежда Запорожец.

Звучали произведения как Чайковского, так и других известных композиторов. Присутствующие наслаждались игрой талантливых Аврелия и Анастасии Сергеевых, Ольги Гроздовской, а также виртуозным исполнением композиций на фортепиано и вокалом Виктории Васалатий.

Концерт был посвящен знаменитому композитору Петру Чайковскому. Летом 1871 года он впервые посетил Сумщину и с тех пор не раз гостил в доме Кондратьевыхв Низах, наслаждаясь живописными видами реки Псел. Возможность творить среди чарующих пейзажей украинской природы наполняла душу композитора настоящим счастьем, в этот период он написал оперы, романсы и пьесы для фортепиано, симфонии №2 и №3.

Досуг Именины Петра Чайковского в Низах Концерт Чайковский
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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