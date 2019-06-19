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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:21261

В сумских больницах внедряют электронную запись к узким специалистам

Отдел здравоохранения сообщает, что на вторичном уровне оказания медицинской помощи также внедряется электронная запись к врачам.

Записаться через Интернет теперь можно на прием к узким специалистам КНП «Центральная городская клиническая больница», КНП «Клиническая больница № 4» и КУ «Сумская городская клиническая № 5». По первым двум сделать это можно с помощью медицинской информационной системы Helsi.me (выбрать заведение и необходимого специалиста), в третью - через систему «Поликлиника без очередей» (выбрать заведение и необходимого специалиста).

Напомним: ранее система электронной записи «Поликлиника без очередей» была внедрена в КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды». Запись пациенты осуществляют по ссылкам на сайте заведения или через систему «Поликлиника без очередей». На сайте заведения есть возможность отслеживать время приема врачей-специалистов и наличие свободных талонов на прием.

В КНП «ЦПМСД № 1» и КНС «ЦПМД № 2» электронные регистратуры заработали в ноябре прошлого года.

Общество Запись к врачу онлайн Здравоохранение Поликлиника без очередей
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