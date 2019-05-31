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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:57126

На Сумщине горе-отец избил однолетнею дочку: проломленный череп, сломаны кости

Прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам ненадлежащего исполнения родительских обязанностей и причинение телесных повреждений малолетнему ребенку (ч. 1 ст. 121, ст. 166, ч. 1 ст. 122 УК Украины).

Событие состоялось в конце марта текущего года, когда ребенка в возрасте один год и три месяца был доставлен из дома родителей бригадой скорой помощи в больницу с переломом костей черепа.

В ходе досудебного расследования установлено, что кроме указанных повреждений, ребенок имел множество синяков на теле и перелом обеих костей предплечья, которые были нанесены до указанного события.

По данным фактам 10.07.2019 матери малолетнего ребенка вручено уведомление о подозрении по ст. 166, ч. 1 ст. 122 УК Украины (ненадлежащее выполнение родительских обязанностей и причинении телесных повреждений средней тяжести), а отцу - по ч. 1 ст. 121 УК Украины (причинение тяжких телесных повреждений).

Сейчас решается вопрос о применении родителям ребенка мер, а исковое заявление о лишении родителей родительских прав уже находится на рассмотрении в суде.

Справка: санкция тяжелейшей статьи по инкриминируемых лицам преступлениях (ч.1 ст.121 УК Украины) предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Избили ребенка Тяжкие телесные повреждения
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