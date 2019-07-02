Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:30154

Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 8-го тура

12-13 июля пройдут матчи чемпионата области по футболу.

Высшая лига, 13 июля

16:00 Шостка, стадион «Звезда»

ФК «Шостка» Шостка – «Гранум» Снежки

16:00 Кролевец, стадион им. Лавринца

«Кролевец» Кролевец - ФК «Дружба» Дружба

18:00 Ромны, стадион им. Окипного

ФК «Ромны» Ромны - «Тростянец» Тростянец

18:00 Глухов, стадион «Дружба»

«Велетень» Глухов - ФК «LS Group» Сумской р-н

Первая лига

12 июля

18:00 Сумы, ФЦ «Барса»

«Сумбуд-Барса 2003» Сумы - «Явор» Краснополье

13 июля

17:00 Белополье

«Авангард» Белополье - «Украина-Аграрная» Токари

17:00 Путивль

«Сейм» Путивль - «Колос» Севериновка

17:00 Лебедин

«Лебединец» Лебедин - «Кристалл» Конотоп

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
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Чемпионат Сумской по футболу: 7-й тур
09.07.2019 10:47

Чемпионат Сумской по футболу: 7-й тур

5-6 июля были сыграны матчи 7-го тура чемпионата области по футболу....

Два клуба c Сумщины сыграют в кубке Украины
09.07.2019 08:41

Два клуба c Сумщины сыграют в кубке Украины

Футбольные клубы Сумщины - обладатель кубка области и Кубка регионов Сумщины сезона 2018 ФК «LS Group» (Сумы) и двукратный победитель...

Липоводолинский «Альянс» сыграл вничью с перволиговым «Металлистом-1925» (видео)
08.07.2019 14:17

Липоводолинский «Альянс» сыграл вничью с перволиговым «Металлистом-1925» (видео)

7 июля в Ахтырке прошел контрольный поединок между липоводолинским «Альянсом» и харьковским «Металлистом-1925»....

Чемпионат Сумщины: анонс 7-го тура
05.07.2019 10:28

Чемпионат Сумщины: анонс 7-го тура

5-6 июля пройдут матчи 7-го тура чемпионата области по футболу....

В Ромны приедут обладатели золотого мяча. Сразу двое
04.07.2019 12:39

В Ромны приедут обладатели золотого мяча. Сразу двое

В субботу, 6 июля, в Ромнах пройдет финальный матч на кубок Петра Калнышевского по футболу....

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ФК «Альянс» будет играть во второй лиге на «Юбилейном» в Сумах
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08.07.2019 17:58
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08.07.2019 15:53
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Звернення ТОВ «А-МУССОН» до мешканців міста Суми ®
05.07.2019 17:05
Нові послуги – новий підхід до їх надання
03.07.2019 08:32
Служба зайнятості розвивається щодня, наближуючи свої послуги до шукачів роботи і роботодавців
03.07.2019 08:10
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02.07.2019 13:25
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«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
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16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
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CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
20:50—45 грн.
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50 21:35
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:50 17:35 19:35 23:30
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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