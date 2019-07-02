Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 8-го тура

Высшая лига, 13 июля
16:00 Шостка, стадион «Звезда»
ФК «Шостка» Шостка – «Гранум» Снежки
16:00 Кролевец, стадион им. Лавринца
«Кролевец» Кролевец - ФК «Дружба» Дружба
18:00 Ромны, стадион им. Окипного
ФК «Ромны» Ромны - «Тростянец» Тростянец
18:00 Глухов, стадион «Дружба»
«Велетень» Глухов - ФК «LS Group» Сумской р-н
Первая лига
12 июля
18:00 Сумы, ФЦ «Барса»
«Сумбуд-Барса 2003» Сумы - «Явор» Краснополье
13 июля
17:00 Белополье
«Авангард» Белополье - «Украина-Аграрная» Токари
17:00 Путивль
«Сейм» Путивль - «Колос» Севериновка
17:00 Лебедин
«Лебединец» Лебедин - «Кристалл» Конотоп
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