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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:0289

В Сумах создали автомобильного «монстра» (видео)

Машина разгоняется до 100 километров за 4 секунды.

В 20-30-х годах на этих машинах убегали от полиции, на них устраивали гонки, а от их внешнего вида, скорости и звучание двигателя неистовствовала публика

Житель Сум создал настоящий украинский Хот-род, или, как его уже успели прозвать, «четырехколесного Франкенштейна», говорится в сюжете программы «Джедаи» на канале 2+2.

Автомобиль, скомпонована из двух других машин, имеет странный вид, но вся красота «железного зверя» открывается только тогда, когда его 340 «лошадей» вырываются на свободу.

Узнать, как создавался автомобиль, а также увидеть его в действии можно на видео:

Общество Автомобиль
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