В Сумах создали автомобильного «монстра» (видео)

В 20-30-х годах на этих машинах убегали от полиции, на них устраивали гонки, а от их внешнего вида, скорости и звучание двигателя неистовствовала публика
Житель Сум создал настоящий украинский Хот-род, или, как его уже успели прозвать, «четырехколесного Франкенштейна», говорится в сюжете программы «Джедаи» на канале 2+2.
Автомобиль, скомпонована из двух других машин, имеет странный вид, но вся красота «железного зверя» открывается только тогда, когда его 340 «лошадей» вырываются на свободу.
Узнать, как создавался автомобиль, а также увидеть его в действии можно на видео:
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