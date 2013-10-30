В Сумах создали автомобильного «монстра» (видео) Машина разгоняется до 100 километров за 4 секунды.

В 20-30-х годах на этих машинах убегали от полиции, на них устраивали гонки, а от их внешнего вида, скорости и звучание двигателя неистовствовала публика

Житель Сум создал настоящий украинский Хот-род, или, как его уже успели прозвать, «четырехколесного Франкенштейна», говорится в сюжете программы «Джедаи» на канале 2+2.

Автомобиль, скомпонована из двух других машин, имеет странный вид, но вся красота «железного зверя» открывается только тогда, когда его 340 «лошадей» вырываются на свободу.

Узнать, как создавался автомобиль, а также увидеть его в действии можно на видео: