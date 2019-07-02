На Сумщине подросток сбежал из тубдиспансера (ФОТО)

Сообщение об исчезновении 14-летнего подростка в полицию поступило от сотрудников Шосткинского областного детского противотуберкулезного санатория. Они рассказали, что сегодня, около 10.30, парень самовольно покинул территорию учреждения и ушел в неизвестном направлении.
На поиски подростка ориентирован весь личный состав полиции Шостки. Описание его внешности и фотография разосланы во все отделы полиции Сумщины. Правоохранители проверят вокзалы, клубы и места скопления молодежи.
На вид разыскиваемому 15-16 лет, ростом около 170 см, худощавого телосложения. Имеет темные волосы и карие глаза. Носит очки.
Был одет в синие джинсовые шорты, черную футболку. Обут в синие кроссовки с белой подошвой.
Полиция обращается ко всем неравнодушным гражданам с просьбой о помощи: оглянитесь вокруг, возможно, указанный парень находится где-то поблизости и нуждается в помощи. Если кому-то из граждан известно его местонахождение, или его видели при передвижении транспортом, или есть информация, которая поможет в розыске несовершеннолетнего - сообщите об этом в Шосткинский отдел полиции по адресу: г. Шостка, улица Свободы, 67, или по телефонам (050) 327-91-48, или на круглосуточную линию службы «102».
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