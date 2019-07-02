Роменчанина оштрафовали за незаконное получение субсидии Наказание в виде штрафа на сумму 1020 грн получил обвиняемый, который был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Житель г. Ромны до обращения за назначением субсидии приобрел в частную собственность жилой дом, оценочная (рыночная) стоимость которого, согласно Отчету о независимой оценке имущества, составила 90925 грн.

При этом мужчина достоверно знал и осознавал, что в соответствии с п.5 «Порядка назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива» утвержденного Постановлением Кабинета Министров от 21.10.1995 № 848 он не имеет права на получение назначенной жилищной субсидии.

Таким образом, обвиняемый путем предоставления недостоверных данных получил субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и безосновательно получил выплачены средства на общую сумму 12496,79 грн, то есть незаконно завладел денежными средствами в сумме 12496,79 грн, начисленными и выплаченными управлением социальной защиты населения Роменского городского совета, как субсидия.

Мужчина не учел одного, что полученные незаконным путем денежные средства придется вернуть государству.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его провозглашения, сообщает пресс-служба Роменского горрайонного суда.