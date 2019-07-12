В Сумах водитель-новичок врезалась в дерево, но отказалась от оформления ДТП Сегодня, 12 июля, произошло ДТП ну ул. Троицкой возле городской детской больницы.

Сообщение об аварии поступило на линию «102» в 8.40. Патрульные, которые приехали на место, оградили место аварии. Как выяснилось, 29-летня женщина, которая только два месяца назад получила права, на автомобиле КIA не справилась с управлением и совершила наезд на дерево на тротуаре.

Несмотря на то, что автомобиль получил механические повреждения, водитель отказалась от оформления ДТП, так как, по ее словам, ей не был причинен ущерб. Кстати, в авто был маленький ребенок, для которого была вызвана скорая, однако врачи травм не обнаружили, - он только испугался.