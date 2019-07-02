В Сумах исследовали доказательства по делу о двойном убийстве

Во время него продолжили исследования письменных доказательств. В частности, протокол осмотра самого обвиняемого, когда у него был обнаружен военный билет мужа одной из убитых женщин. По словам обвиняемого, он обнаружил его в сумке с вещами, которую ему передали на реализацию с места преступления. О том, что это вещи с места преступления знал, но согласился их реализовать из-за угроз, пишет sumy.today.
Напомним: речь идет о Евгении Тимченко, который был приговорен к пожизненному лишению свободы, отсидел 14 лет за решеткой, после чего дело было направлено на новое судебное рассмотрение, поскольку осужденный пожаловался в Европейский суд по правам человека.
Следующее судебное заседание назначено на 23 июля.
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