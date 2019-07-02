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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:14106

В Сумах исследовали доказательства по делу о двойном убийстве

Сегодня, 12 июля, в Ковпаковском райсуде Сум состоялось очередное судебное заседание по обвинению Евгения Тимченко в двойном убийстве.

Во время него продолжили исследования письменных доказательств. В частности, протокол осмотра самого обвиняемого, когда у него был обнаружен военный билет мужа одной из убитых женщин. По словам обвиняемого, он обнаружил его в сумке с вещами, которую ему передали на реализацию с места преступления. О том, что это вещи с места преступления знал, но согласился их реализовать из-за угроз, пишет sumy.today.

Напомним: речь идет о Евгении Тимченко, который был приговорен к пожизненному лишению свободы, отсидел 14 лет за решеткой, после чего дело было направлено на новое судебное рассмотрение, поскольку осужденный пожаловался в Европейский суд по правам человека.

Следующее судебное заседание назначено на 23 июля.

Право Евгений Тимченко Убийство
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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