В Сумах исследовали доказательства по делу о двойном убийстве Сегодня, 12 июля, в Ковпаковском райсуде Сум состоялось очередное судебное заседание по обвинению Евгения Тимченко в двойном убийстве.

Во время него продолжили исследования письменных доказательств. В частности, протокол осмотра самого обвиняемого, когда у него был обнаружен военный билет мужа одной из убитых женщин. По словам обвиняемого, он обнаружил его в сумке с вещами, которую ему передали на реализацию с места преступления. О том, что это вещи с места преступления знал, но согласился их реализовать из-за угроз, пишет sumy.today.

Напомним: речь идет о Евгении Тимченко, который был приговорен к пожизненному лишению свободы, отсидел 14 лет за решеткой, после чего дело было направлено на новое судебное рассмотрение, поскольку осужденный пожаловался в Европейский суд по правам человека.

Следующее судебное заседание назначено на 23 июля.