Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:58324

В Сумах сын «заказал» отца и сводную сестру

Заказчиком покушения на убийство, которое произошло в среду, 10 июля, в центре Сум, оказался сын потерпевшего.

Как сообщили на брифинге в прокуратуре, заказчиком был сын потерпевшего, который таким образом хотел решить свои бизнес-интересы, устранив конкурента.

Заказ выполняла 19-летняя девушка, которой пообещали 50 тыс. грн. за убийство.

Право
view counter

Новости

В Сумах задержали киллершу, которая пыталась убить отца и дочь
Сегодня 15:29
Мэр Сум получил предписание НАПК из-за главного дорожника города
Вчера 12:24
В Киеве задержан сумчанин с партией наркотиков на 300 тысяч гривен
Сегодня 18:14
В Конотопе на пожаре спасли мужчину
Сегодня 17:57
Подозреваемую в покушении на двойное заказное убийство взяли под стражу
Сегодня 17:55
Уик-энд на Сумщине: прогноз погоды
Сегодня 17:35
Сумские борцы с медалями чемпионата Украины
Сегодня 17:28
Появилось видео покушения на убийство сумского бизнесмена и его дочери
Сегодня 17:16
Полиция рассказала подробности резонансного преступления в Сумах
Сегодня 16:48
Роменчанина оштрафовали за незаконное получение субсидии
Сегодня 16:38
В Сумах сын «заказал» отца и сводную сестру
Сегодня 15:58
Подозреваемый во взяточничестве начальник Сумского райотдела полиции восстановился в должности через суд
Сегодня 15:38
view counter
view counter

Статьи

ФК «Альянс» будет играть во второй лиге на «Юбилейном» в Сумах
Сегодня 12:29
На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
Вчера 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
Вчера 11:08
«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити
10.07.2019 11:45
Правительство Гройсмана готовит повышение зарплат педагогам
10.07.2019 11:19
Звернення Тетяни Рябухи, кандидата від партії "Слуга народу" до своїх виборців
08.07.2019 17:58
Украинцы не такие богатые, чтобы позволить себе дешевые продукты
08.07.2019 15:53
Максим Березкін: питання ЖКГ дуже болюче для Сум
08.07.2019 13:48
Звернення ТОВ «А-МУССОН» до мешканців міста Суми ®
05.07.2019 17:05
Нові послуги – новий підхід до їх надання
03.07.2019 08:32
Служба зайнятості розвивається щодня, наближуючи свої послуги до шукачів роботи і роботодавців
03.07.2019 08:10
Сумской футзалист будет играть за чемпиона Беларуси
02.07.2019 13:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
20:50—45 грн.
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50 21:35
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:50 17:35 19:35 23:30
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.