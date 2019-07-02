В Сумах сын «заказал» отца и сводную сестру Заказчиком покушения на убийство, которое произошло в среду, 10 июля, в центре Сум, оказался сын потерпевшего.

Как сообщили на брифинге в прокуратуре, заказчиком был сын потерпевшего, который таким образом хотел решить свои бизнес-интересы, устранив конкурента. Заказ выполняла 19-летняя девушка, которой пообещали 50 тыс. грн. за убийство.