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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:57177

В Конотопе на пожаре спасли мужчину

11 июля в 15:05 в Службу спасения «101» поступило сообщение о задымлении в частном домовладении на двух хозяев по ул. Успенско-Троицкой в г. Конотоп.

На тушение направили дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия спасателей огнем были охвачены вещи домашнего обихода. В соседней комнате пожарные обнаружили мужчину 1976 р., который сидел на полу и не мог самостоятельно выбраться из задымленного помещения.

В 15:08 удалось локализовать возгорание, а в 15:10 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Допустимая причина возгорания устанавливается.

Общество Конотоп Пожар
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