В Конотопе на пожаре спасли мужчину

На тушение направили дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.
На момент прибытия спасателей огнем были охвачены вещи домашнего обихода. В соседней комнате пожарные обнаружили мужчину 1976 р., который сидел на полу и не мог самостоятельно выбраться из задымленного помещения.
В 15:08 удалось локализовать возгорание, а в 15:10 пожар был ликвидирован.
Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Допустимая причина возгорания устанавливается.
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