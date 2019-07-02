Полиция рассказала подробности резонансного преступления в Сумах В Сумах полиция задержала лиц, которые пытались убить предпринимателя и его несовершеннолетнюю дочь.

Ими оказались 19-летняя девушка и 28-летний сын пострадавшего. Именно он, по предварительным данным, уговорил свою знакомую совершить убийство отца. За что обещал заплатить 50000 гривен. Об этом сегодня на брифинге для СМИ сообщили заместитель начальника ГУНП области Олег Григоров и заместитель прокурора области Сергей Сегида.

Происшествие произошло в Cумах 10 июля. Новость о том, что неизвестная женщина в помещении одного из зданий в пер. Терезова стреляла в местного предпринимателя и его 15-летнюю дочь, мгновенно приобрела общественный резонанс как в областном центре, так и за его пределами. На место происшествия для организации и координации работы по раскрытию этого преступления выехали руководители ГУНП, прокуратуры области, следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции. Пострадавших с многочисленными ранениями доставили в больницу, а полицейские квалифицировали произошедшее как «покушение на убийство» и начали уголовное производство.

Правоохранители провели ряд оперативных и розыскных мероприятий, направленных на розыск злоумышленницы. Целенаправленная работа дала свой положительный результат. Женщину-стрелка задержали. Ею оказалась 19-летняя жительница Верхней Сыроватки Сумского района. Она призналась: действовала по заказу. Заказчик - сын пострадавшего, который, кстати, является совладельцем бизнеса отца. Он передал девушке пистолет, а за выполненную «работу» пообещал 50000 гривен.

Последняя готовилась к совершению преступления. Выезжала за город, тренировалась стрелять. В день совершения преступления, чтобы не быть узнанной, надела на себя темную одежду, очки и кепку.

Сейчас заказчик и исполнитель задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.