Появилось видео покушения на убийство сумского бизнесмена и его дочери Полиция Сумской области показала видео с камеры наблюдения возле офиса сумского бизнесмена, на которых видно, как киллер стреляет в двух человек.

19-летнняя девушка, которую нанял для убийства сын потерпевшего, рассказывает, что она сделала несколько выстрелов, но только ранила, так как пистолет заклинило.