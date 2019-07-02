Появилось видео покушения на убийство сумского бизнесмена и его дочери

19-летнняя девушка, которую нанял для убийства сын потерпевшего, рассказывает, что она сделала несколько выстрелов, но только ранила, так как пистолет заклинило.
Такая мера 19-летней жительнице Сумского района избрал следственный судья Ковпаковского районного суда г. Сумы Александр Литовченко....
В Сумах полиция задержала лиц, которые пытались убить предпринимателя и его несовершеннолетнюю дочь....
Речь идет о событиях, которые произошли в среду, 10 июля....
Начато досудебное расследование по факту покушения на убийство мужчины и его 15-летней дочери, в которых стреляло неустановленное лицо сегодня в...
Происшествие произошло сегодня, 10 июля в переулке Терезова....