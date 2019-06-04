Сумские борцы с медалями чемпионата Украины Две медали чемпионата Украины по вольной борьбе среди мужчин, который проходит в Ивано-Франковске, едут в Сумы.

«Золото» завоевал Дмитрий Ткаченко (в весовой категории до 79 кг), «бронза» - у Александра Колдовского (125 кг). Подготовили спортсменов тренеры Юрий Голуб и Леонид Ткаченко.