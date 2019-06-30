Уик-энд на Сумщине: прогноз погоды

13-15 июля ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди с грозами. Ветер переменных направлений, умеренный. Температура воздуха ночью +8 .. + 13 °С днем +19 .. + 24 °С.
Днем 10 июля по г. Сумы и области ожидается гроза, местами шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Днем 2 июля по Сумской области и г.Сумы ожидается гроза, местами: град, шквалы 15-20 м/с I-й уровень опасности, желтый....
В первые дни июля в Сумскую область вернется летнее тепло....