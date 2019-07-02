Подозреваемую в покушении на двойное заказное убийство взяли под стражу Такая мера 19-летней жительнице Сумского района избрал следственный судья Ковпаковского районного суда г. Сумы Александр Литовченко.

Срок действия меры пресечения – до 6 сентября, пишет sumy.today.

Напомним: совместными усилиями сотрудников правоохранительных органов Сумской области раскрыто резонансное преступление - покушение на убийство сумского бизнесмена Романа Захарченко и его 15-летней дочери, в которых стреляли 10 июля в центре города Сумы.

Установлено, что заказчиком и организатором преступления был 28-летний сын потерпевшего, а исполнителем-киллером - его знакомая.

Поводом для убийства стала личная неприязнь и раздел имущества, преступление планировалось длительное время, оружие готовилась заранее, а стоимость жизни двух человек были оценены в 50 000 гривен.

После неудачного покушения женщина пыталась уничтожить любые следы, в том числе утопив оружие в реке.

Меру пресечения второму подозреваемому, скорее всего, будут выбирать завтра.

Роман Захарченко владеет частным предприятием «Ронта», которое зарегистрировано именно по тому адресу, где произошло преступление (пер. Терезова, 2). Предприятие занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.