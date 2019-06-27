В субботу в Сумах на целый день перекроют Горького

Поэтому коммунальный транспорт, основной маршрут которого проходит через указанный участок, будет курсировать через з пр. Шевченко (на период проведения ремонта). Коммунальный транспорт будет курсировать с отклонением от графиков. Проведения работ может быть отменено или перенесено на другую дату из-за погодных условий, сообщили в КП «Электроавтотранс».

Маршрутки также будут ездить через пр. Шевченко.