В субботу в Сумах на целый день перекроют Горького

Поэтому коммунальный транспорт, основной маршрут которого проходит через указанный участок, будет курсировать через з пр. Шевченко (на период проведения ремонта). Коммунальный транспорт будет курсировать с отклонением от графиков. Проведения работ может быть отменено или перенесено на другую дату из-за погодных условий, сообщили в КП «Электроавтотранс».
Маршрутки также будут ездить через пр. Шевченко.
С целью обеспечения общественной безопасности, порядка и безопасности дорожного движения во время проведения пробега «2nd Sumy Night Run 2019», в...
В связи с проведение ремонтных работ по восстановлению дорожного покрытия в пятницу, 12 июля, с 8:00 до 17:00 ул. Горького...
С целью обеспечения общественной безопасности, порядка и безопасности дорожного движения во время проведения пробега «2nd Sumy Night Run 2019», в...
В связи с проведением в Сумах фестиваля супергероев «Super Hero Fest» в эту субботу, 6 июля, несколько улиц города временно...
Патрульная полиция Сумщины сообщает о месте ограничения дорожного движения во время проведения XVIII Всеукраинского фестиваля духовой музыки «Трубы Украины» на...