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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Ночью в Сумах в аварии погибла 21-летняя девушка

12 июля около 23.20 на проспекте Михаила Лушпы произошло ДТП с летальным исходом.

На линию «102» поступило сообщение о ДТП с летальным исходом. Прибыв на место происшествия, экипаж патрульной полиции оградил место ДТП и, по предварительным данным, выяснил, что 18-летний водитель автомобиля Kia Ceed, двигаясь в направлении улицы Харьковской, допустил наезд на двух пешеходов.

От полученных телесных повреждений 21-летняя женщина погибла на месте ДТП, а 19-летнего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение, где у него зафиксировали телесные повреждения в виде ссадины мягких тканей головы и перелома средней трети левой голени.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Сейчас продолжаются следственные действия, выясняются все обстоятельства ДТП.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) УК.

Право Дтп Смертельная ДТП
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