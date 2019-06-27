В Сумах обокрали квартиру судьи

Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, пишет UNN.
В Сумах неизвестный, подобрав ключ к двери, ограбил квартиру судьи. У последнего украли 8 тыс. долларов, тысячу евро и золотые украшения.
Начато расследование по ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража).
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