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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:3966

В Сумах обокрали квартиру судьи

В Сумах неизвестные ограбили квартиру судьи и украли у него 8 тыс. долларов и тысячу евро.

Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, пишет UNN.

В Сумах неизвестный, подобрав ключ к двери, ограбил квартиру судьи. У последнего украли 8 тыс. долларов, тысячу евро и золотые украшения.

Начато расследование по ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража).

Право Кража
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