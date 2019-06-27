В Сумах обокрали квартиру судьи В Сумах неизвестные ограбили квартиру судьи и украли у него 8 тыс. долларов и тысячу евро.

Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, пишет UNN. В Сумах неизвестный, подобрав ключ к двери, ограбил квартиру судьи. У последнего украли 8 тыс. долларов, тысячу евро и золотые украшения. Начато расследование по ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража).