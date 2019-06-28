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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:2995

Сумские лучницы с «бронзой» Всемирной универсиады

В Неаполе (Италия) продолжается Всемирная универсиада.

Сегодня, 13 июля, в бронзовом финале среди женских пар сумчанки Полина Родионова и Ирина Хочина перестреляли швейцарок 6:0 (35-29, 36-29, 37-31). «Золото» взяли кореянки, которые были точнее россиянок.

Спорт Ирина Хочина Полина Родионова Стрельба из лука Универсиада
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Сумская студентка чуть не дотянула до медали на Универсиаде
11.07.2019 11:38

Сумская студентка чуть не дотянула до медали на Универсиаде

В Неаполе (Италия) продолжается Всемирная летняя универсиада....

Сумской лучник с «серебром» кубка мира
08.07.2019 09:41

Сумской лучник с «серебром» кубка мира

С 1 по 7 июля в Берлине прошел заключительный четвертый этап Кубка мира по стрельбе из лука....

Сумские студенты выступят на Всемирной универсиаде
03.07.2019 12:08

Сумские студенты выступят на Всемирной универсиаде

Сегодня, 3 июля, в Неаполе (Италия) начинается ХХХ летняя Универсиада 2019 года....

Сумские лучники отличились на кубке Украины
02.07.2019 10:47

Сумские лучники отличились на кубке Украины

26-30 июня во Львове проходил второй этап кубка Украины по стрельбе из лука....

Сумские лучники отличились на чемпионате Украины
28.06.2019 17:37

Сумские лучники отличились на чемпионате Украины

23-27 июня во Львове проходил чемпионат Украины по стрельбе из лука среди юниоров....

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08.07.2019 17:58
Украинцы не такие богатые, чтобы позволить себе дешевые продукты
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Максим Березкін: питання ЖКГ дуже болюче для Сум
08.07.2019 13:48
Звернення ТОВ «А-МУССОН» до мешканців міста Суми ®
05.07.2019 17:05
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Служба зайнятості розвивається щодня, наближуючи свої послуги до шукачів роботи і роботодавців
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«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
20:50—45 грн.
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50 21:35
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:50 17:35 19:35 23:30
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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