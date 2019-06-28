Сумские лучницы с «бронзой» Всемирной универсиады

Сегодня, 13 июля, в бронзовом финале среди женских пар сумчанки Полина Родионова и Ирина Хочина перестреляли швейцарок 6:0 (35-29, 36-29, 37-31). «Золото» взяли кореянки, которые были точнее россиянок.
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